Rússia ataca navio civil turco com drone em águas internacionais, afirma Marinha da Ucrânia

A Marinha da Ucrânia divulgou, em seu canal de comunicação no Telegram, uma publicação sobre um ataque feito com drones pela Rússia a um navio civil turco em águas internacionais. De acordo com a postagem, a embarcação transportava óleo de girassol e 11 cidadãos da Turquia estavam a bordo, nenhum deles foi ferido.

"O ataque foi realizado em mar aberto, na zona econômica marítima exclusiva da Ucrânia, fora do alcance das defesas aéreas ucranianas. A Rússia viola grosseira e cinicamente as normas do direito marítimo internacional", afirmou a Marinha Ucraniana.