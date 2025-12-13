Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Rússia ataca navio civil turco com drone em águas internacionais, afirma Marinha da Ucrânia

A Marinha da Ucrânia divulgou, em seu canal de comunicação no Telegram, uma publicação sobre um ataque feito com drones pela Rússia a um navio civil turco em águas internacionais. De acordo com a postagem, a embarcação transportava óleo de girassol e 11 cidadãos da Turquia estavam a bordo, nenhum deles foi ferido.

"O ataque foi realizado em mar aberto, na zona econômica marítima exclusiva da Ucrânia, fora do alcance das defesas aéreas ucranianas. A Rússia viola grosseira e cinicamente as normas do direito marítimo internacional", afirmou a Marinha Ucraniana.

Na publicação, a Marinha disse, ainda, que o navio alvo do ataque está a caminho do porto de destino, no Egito.

