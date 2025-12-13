Quase metade dos alemães gostaria de ter nascido há 50 anos

Pesquisa revela nostalgia em nível global. Na Alemanha, 61% acreditam que as pessoas eram mais felizes em 1975 e 46% gostariam de ter nascido nessa época. No Brasil, 55% acreditam que se vivia melhor do que hoje.Um estudo realizado pelo instituto de pesquisa social e de mercado Ipsos, divulgado nesta quinta-feira (11/12), que entrevistou pessoas em 30 países, revelou que, em diferentes regiões ao redor do mundo, as pessoas avaliam que se vivia melhor há 50 anos do que nos dias de hoje. Em 29 dos 30 países avaliados pela pesquisa, a maioria dos entrevistados disse preferir ter nascido há cinco décadas. No total, 44% preferiam ter vindo ao mundo em 1975, enquanto 24% optaram por 2025. Apenas na Coreia do Sul a população tende a se concentrar mais no presente, com 44% preferindo ter nascido em 2025 do que há 50 anos. Nostalgia em alta entre os alemães Na Alemanha , que 46% dos entrevistados preferiam ter nascido em 1975 do que em 2025, enquanto apenas 14% optariam pelos dias de hoje. De acordo com a pesquisa, 61% dos alemães acreditam que as pessoas na Alemanha eram mais felizes em 1975 do que são atualmente, enquanto 6% pensam o contrário. Uma maioria de 67% acha que havia uma maior sensação de segurança nas ruas no passado do que agora, enquanto 9% discordam. Mais da metade dos entrevistados, 53%, acredita que viver sem medo de guerras ou conflitos era mais provável em 1975 do que é nos dias de hoje, enquanto 9% têm a opinião contrária. Em termos de padrão de vida, as respostas foram menos claras, com 40% achando que era melhor em 1975, enquanto 45% dizem que é melhor agora. Ao mesmo tempo, 45% acreditam que o sistema educacional atual na Alemanha é de qualidade superior ao de 50 anos atrás, enquanto 27% consideram o daquela época melhor do que o atual. Sobre o sistema de saúde, 41% acreditam que a qualidade em 2025 é superior, em comparação com 34% que ainda preferem o sistema de 1975. Sobre o meio ambiente, 57% acham que estava em melhores condições naquela época, contra 17% que acreditam no contrário. Na Alemanha, participaram 1.000 pessoas com idades entre 16 e 74 anos. Brasileiros também preferem a vida em 1975 No Brasil, a maioria dos entrevistados também prefere a vida como ela era há 50 anos, com 42% afirmando que queriam ter nascido em 1975, e 29% em 2025. Entre os brasileiros , 55% acreditam que as pessoas eram mais felizes em 1975, contra 16% que acham que o nível de felicidade era praticamente igual e 18% que preferem o ano de 2025. No Brasil, 36% das pessoas avaliam que o padrão de vida era melhor há 50, enquanto 14% dizem que é o mesmo de antes e 39% preferem os padrões de vida atuais. Outro dos poucos temas em que as opiniões sobre os dias de hoje são mais favoráveis do que em relação ao passado é a avaliação sobre o sistema de saúde do país, com 30% preferindo as condições de 1975 e 47%, as de 2025. Sobre a sensação de segurança nas ruas, 64% dizem que era maior em 1975, contra apenas 12% afirmando ser melhor nos dias de hoje, e 13% que acham igual. Na questão ambiental, 57% acham que o meio ambiente estava em melhores condições em 1975, contra 15% que dizem estar melhor agora. A pesquisa online, intitulada "A vida está melhorando?", foi realizada em agosto e setembro com quase 24.000 pessoas em todo o mundo. rc (EPD, KNA, DW, ots)