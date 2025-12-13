PSG vence lanterna Metz e sobe para liderança do Francês

Com 36 pontos, o PSG ultrapassa o Lens (2º, 34 pontos), que pode voltar à ponta da tabela no domingo, caso vença o Nice.

O Paris Saint-Germain subiu provisoriamente para a liderança do Campeonato Francês ao vencer o lanterna Mets por 3 a 2 neste sábado (13), pela 16ª rodada.

O português Gonçalo Ramos (31') e o jovem atacante Quentin Ndjantou (39'), de 18 anos, colocaram o time parisiense em vantagem, mas o Metz conseguiu diminuir no final do primeiro tempo com Jessy Deminguet (42').

Na segunda etapa, Desiré Doué, que voltou de lesão no meio de semana contra o Athletic Bilbao (0 a 0) pela Liga dos Campeões, fez o terceiro do PSG.

Agora, o time do técnico Luis Enrique voltará as atenções para a decisão da Copa Intercontinental contra o Flamengo, na próxima quarta-feira, no Catar.

Mais cedo, o Rennes venceu o clássico da Bretanha contra o Brest por 3 a 1, de virada, e subiu para a quinta posição na tabela, que dá vaga na Liga Europa.