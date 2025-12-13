EUA UCRÂNIA: Enviado dos EUA se reunirá com Zelensky e líderes europeus em Berlim

A ansiedade gerada no Chile pela imigração e pelos crimes violentos levou José Antonio Kast até as portas do palácio presidencial.

O enviado especial dos Estados Unidos, Steve Witkoff, se reunirá neste fim de semana com o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, e outros líderes europeus em Berlim, enquanto Washington pressiona por um acordo para encerrar a guerra com a Rússia.

A odisseia de María Corina Machado para sair da Venezuela

Vida na clandestinidade, disfarces, postos de controle policiais, barcos em mar revolto, especialistas em resgate, caças e um jato particular... A partida da líder da oposição, María Corina Machado, da Venezuela para Oslo, onde receberia o Prêmio Nobel da Paz, é digna de um roteiro de filme de espionagem.

Europa tem políticas migratórias mais seletivas e fronteiras menos permeáveis

As declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que alertou para o possível desaparecimento da civilização europeia devido à aceitação excessiva de imigrantes, contrastam fortemente com a realidade no Velho Continente, que está endurecendo suas políticas de asilo e imigração.

Belarus liberta o Nobel da Paz Ales Bialiatsky e a líder da oposição Kolesnikova

Belarus libertou 123 prisioneiros neste sábado (13), incluindo o ganhador do Nobel da Paz, Ales Bialiatsky, e a líder da oposição, Maria Kolesnikova, após um acordo sem precedentes negociado com os Estados Unidos, anunciou um grupo de direitos humanos.

Camboja fecha passagens de fronteira com Tailândia devido a confrontos mortais

O Camboja fechou suas passagens de fronteira com a Tailândia neste sábado (13), depois que Bangcoc negou a afirmação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que um cessar-fogo havia sido acordado para pôr fim aos confrontos mortais.

