PAUTA DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS DA AFP

CHILE ELEIÇÕES: Onda de criminalidade impulsiona ultradireitista à presidência do Chile

EUA UCRÂNIA: Enviado dos EUA se reunirá com Zelensky e líderes europeus em Berlim

=== CHILE ELEIÇÕES ===

SANTIAGO:

Onda de criminalidade impulsiona ultradireitista à presidência do Chile

A ansiedade gerada no Chile pela imigração e pelos crimes violentos levou José Antonio Kast até as portas do palácio presidencial.

(eleições política polícia crime Chile, 833 palavras, já transmitida)

=== EUA UCRÂNIA ===

KIEV:

Enviado dos EUA se reunirá com Zelensky e líderes europeus em Berlim

O enviado especial dos Estados Unidos, Steve Witkoff, se reunirá neste fim de semana com o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, e outros líderes europeus em Berlim, enquanto Washington pressiona por um acordo para encerrar a guerra com a Rússia.

(UE EUA conflito Rússia diplomacia negociações Ucrânia, 633 palavras, já transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

CARACAS:

A odisseia de María Corina Machado para sair da Venezuela

Vida na clandestinidade, disfarces, postos de controle policiais, barcos em mar revolto, especialistas em resgate, caças e um jato particular... A partida da líder da oposição, María Corina Machado, da Venezuela para Oslo, onde receberia o Prêmio Nobel da Paz, é digna de um roteiro de filme de espionagem.

(Venezuela EUA Noruega governo paz prêmio, 884 palavras, já transmitida)

-- EUROPA

PARIS:

Europa tem políticas migratórias mais seletivas e fronteiras menos permeáveis

As declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que alertou para o possível desaparecimento da civilização europeia devido à aceitação excessiva de imigrantes, contrastam fortemente com a realidade no Velho Continente, que está endurecendo suas políticas de asilo e imigração. 

(UE diplomacia governo trabalho política economia Europa imigração, 803 palavras, já transmitida)

VILNIUS, Lituânia:

Belarus liberta o Nobel da Paz Ales Bialiatsky e a líder da oposição Kolesnikova

Belarus libertou 123 prisioneiros neste sábado (13), incluindo o ganhador do Nobel da Paz, Ales Bialiatsky, e a líder da oposição, Maria Kolesnikova, após um acordo sem precedentes negociado com os Estados Unidos, anunciou um grupo de direitos humanos.

(Belarus Nobel manifestações presos EUA, 500 palavras, a ser transmitida)

-- ÁSIA

BANGCOC: 

Camboja fecha passagens de fronteira com Tailândia devido a confrontos mortais

O Camboja fechou suas passagens de fronteira com a Tailândia neste sábado (13), depois que Bangcoc negou a afirmação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que um cessar-fogo havia sido acordado para pôr fim aos confrontos mortais.

(conflito diplomacia Camboja Tailândia, 642 palavras, já transmitida)

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

--- Acompanhamento de Flamengo x Pyramids pela Copa Intercontinental

--- Acompanhamento dos principais campeonatos da Europa

