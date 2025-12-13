Onda de criminalidade impulsiona ultradirestista à presidência do Chile

A ansiedade gerada no Chile pela imigração e pelos crimes violentos levou José Antonio Kast até as portas do palácio presidencial. Prevê-se que no domingo (14) seja eleito o primeiro líder de extrema direita desde a saída do ditador Augusto Pinochet, há 35 anos.

Em um bairro do centro de Santiago, pouco depois das seis da tarde, dezenas de policiais encapuzados e armados invadiram repentinamente o local, com uma caravana de 15 veículos sem identificação. Bang, bang, bang! Começam a derrubar as portas de nove supostas bocas de fumo em uma série de batidas sincronizadas. Esta é a "Operação Colômbia", resultado de uma investigação de seis meses sobre uma rede estrangeira de narcotráfico realizada pelo equivalente chileno do FBI: a Polícia de Investigações. Encarregada de manter a ordem no que antes era um dos países mais seguros da América Latina, a força agora se encontra na linha de frente de uma batalha contra o crime organizado.

"Estou prestes a completar 35 anos de serviço", disse o prefeito inspetor Erick Menay, chefe nacional contra o crime organizado, à AFP. Ele conta que, com o tempo, o trabalho se transformou com a chegada de gangues sofisticadas e ultraviolentas do Peru, Equador, Colômbia e, sobre tudo, da Venezuela, especialmente o Tren de Aragua. Suas disputas territoriais "trouxeram muita violência, muitos disparos, muitas vítimas, muita insegurança", destacou.

Desde a mudança do milênio, a violência ligada ao crime organizado aumentou cerca de 40%, segundo estatísticas oficiais. A taxa de homicídios aumentou 50%, segundo dados da ONU.As pesquisas mostram que a maioria dos chilenos considera que o crime é o problema mais sério do país. - "Estado de emergência" - "O país está desmoronando", diz o homem que provavelmente o comandará pelos próximos quatro anos, o três vezes candidato à presidência e pai de nove filhos, José Antonio Kast.

Chilenos suficientes concordam com ele a ponto de ele superar amplamente a esquerdista Jeannette Jara nas pesquisas rumo ao segundo turno das eleições presidenciais no domingo. Por trás de um vidro à prova de balas, promete deportar centenas de milhares de migrantes irregulares, selar a fronteira norte e declarar estado de emergência. No entanto, dados e depoimentos entram em choque com a ideia de que o país está em uma crise profunda.