Liverpool vence Brighton e alivia crise; Chelsea bate Everton

Autor AFP
O Liverpool venceu o Brighton por 2 a 0 neste sábado (13), pela 16ª rodada do Campeonato Inglês, com o retorno de Mohamed Salah a campo, enquanto o Chelsea entrou Top 4 provisoriamente com a vitória sobre o Everton pelo mesmo placar.

Em Anfield, e com todos os olhares voltados para Salah no banco de reservas, Huko Ekitike abriu o placar para os 'Reds' aos 45 segundos de jogo.

O zagueiro Joe Gomez, que fez a assistência para Ekitike, teve que ser substituído por lesão (25') e o técnico Arne Slot decidiu colocar Salah em campo.

O egípcio, que depois de ficar na reserva por três jogos criticou o clube em entrevista, ficou fora da lista de relacionados para o jogo contra a Inter de Milão na última terça-feira pela Liga dos Campeões. Em seu retorno, foi decisivo.

No segundo tempo, Salah cobrou escanteio para Ekitike marcar o segundo do Liverpool (60').

Nos acréscimos, o craque egípcio quase deixou o dele depois de receber de Federico Chiesa, mas finalizou por cima do gol (90'+3).

A vitória, a primeira no Campeonato Inglês depois de dois empates consecutivos, coloca o Liverpool na sexta posição provisória com 26 pontos, dois atrás do Top 4, que para no Chelsea.

Os 'Blues', que receberam o Everton em Stamford Bridge, mataram o jogo no primeiro tempo com gols de Cole Palmer (21') e Malo Gusto (45+1').

O time do técnico Enzo Maresca encerrou assim uma série de quatro jogos sem vencer (dois empates e duas derrotas entre todas as competições) e fica a cinco pontos do líder Arsenal, que entra em campo ainda neste sábado, contra o lanterna Wolverhampton.

-- Jogos da 16ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

  

   - Sábado:

   Chelsea - Everton                   2 - 0

   Liverpool - Brighton                2 - 0

   (14h30) Burnley - Fulham                   

   (17h00) Arsenal - Wolverhampton            

  

   - Domingo:

   (11h00) Crystal Palace - Manchester City   

           West Ham - Aston Villa             

           Nottingham - Tottenham             

           Sunderland - Newcastle             

   (13h30) Brentford - Leeds                  

  

   - Segunda-feira:

   (17h00) Manchester United - Bournemouth

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Arsenal                 33  15  10   3   2  28   9  19

    2. Manchester City         31  15  10   1   4  35  16  19

    3. Aston Villa             30  15   9   3   3  22  15   7

    4. Chelsea                 28  16   8   4   4  27  15  12

    5. Crystal Palace          26  15   7   5   3  20  12   8

    6. Liverpool               26  16   8   2   6  26  24   2

    7. Manchester United       25  15   7   4   4  26  22   4

    8. Everton                 24  16   7   3   6  18  19  -1

    9. Brighton                23  16   6   5   5  25  23   2

   10. Sunderland              23  15   6   5   4  18  17   1

   11. Tottenham               22  15   6   4   5  25  18   7

   12. Newcastle               22  15   6   4   5  21  19   2

   13. Bournemouth             20  15   5   5   5  21  24  -3

   14. Brentford               19  15   6   1   8  21  24  -3

   15. Fulham                  17  15   5   2   8  20  24  -4

   16. Leeds                   15  15   4   3   8  19  29 -10

   17. Nottingham              15  15   4   3   8  14  25 -11

   18. West Ham                13  15   3   4   8  17  29 -12

   19. Burnley                 10  15   3   1  11  16  30 -14

   20. Wolverhampton            2  15   0   2  13   8  33 -25

