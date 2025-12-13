Liverpool vence Brighton e alivia crise; Chelsea bate Everton

O Liverpool venceu o Brighton por 2 a 0 neste sábado (13), pela 16ª rodada do Campeonato Inglês, com o retorno de Mohamed Salah a campo, enquanto o Chelsea entrou Top 4 provisoriamente com a vitória sobre o Everton pelo mesmo placar. Em Anfield, e com todos os olhares voltados para Salah no banco de reservas, Huko Ekitike abriu o placar para os 'Reds' aos 45 segundos de jogo.

O zagueiro Joe Gomez, que fez a assistência para Ekitike, teve que ser substituído por lesão (25') e o técnico Arne Slot decidiu colocar Salah em campo. O egípcio, que depois de ficar na reserva por três jogos criticou o clube em entrevista, ficou fora da lista de relacionados para o jogo contra a Inter de Milão na última terça-feira pela Liga dos Campeões. Em seu retorno, foi decisivo. No segundo tempo, Salah cobrou escanteio para Ekitike marcar o segundo do Liverpool (60'). Nos acréscimos, o craque egípcio quase deixou o dele depois de receber de Federico Chiesa, mas finalizou por cima do gol (90'+3).

A vitória, a primeira no Campeonato Inglês depois de dois empates consecutivos, coloca o Liverpool na sexta posição provisória com 26 pontos, dois atrás do Top 4, que para no Chelsea. Os 'Blues', que receberam o Everton em Stamford Bridge, mataram o jogo no primeiro tempo com gols de Cole Palmer (21') e Malo Gusto (45+1'). O time do técnico Enzo Maresca encerrou assim uma série de quatro jogos sem vencer (dois empates e duas derrotas entre todas as competições) e fica a cinco pontos do líder Arsenal, que entra em campo ainda neste sábado, contra o lanterna Wolverhampton.

-- Jogos da 16ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação: - Sábado:

Chelsea - Everton 2 - 0 Liverpool - Brighton 2 - 0 (14h30) Burnley - Fulham