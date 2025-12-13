Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Lazio vence Parma com nove jogadores

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Tipo Notícia

A Lazio, apesar de ter sofrido duas expulsões, venceu o Parma fora de casa por 1 a 0 neste sábado, pela 15ª rodada do Campeonato Italiano.

Um gol de Tijjani Noslin na reta final (82') serviu para que o time romano ficasse com os três pontos.

Quando Noslin marcou o único gol da partida, a Lazio já estava com dois a menos: Mattia Zaccagni (42') e Toma Basic (77') foram expulsos por entradas no argentino Nahuel Estévez.

Foi a primeira vitória de uma equipe na Serie A italiana com nove jogadores desde fevereiro de 2017, quando o Milan derrotou o Bologna apesar de contar com dois jogadores a menos.

Com 22 pontos, a Lazio fica na oitava colocação e na luta por vaga na Liga Europa, mas a nove pontos dos líderes Milan e Napoli, que jogam no domingo contra Sassuolo e Udinese, respectivamente. 

Por sua vez, o Parma, vaiado por seus torcedores ao final da partida, cai para 17º, mas se mantém com quatro pontos de vantagem sobre o Pisa (18º), que abre a zona de rebaixamento.

-- Jogos da 15ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

  

   - Sexta-feira:

   Lecce - Pisa                        1 - 0

  

   - Sábado:

   Torino - Cremonese                  1 - 0

   Parma - Lazio                       0 - 1

   Atalanta - Cagliari                 2 - 1

  

   - Domingo:

   (08h30) Milan - Sassuolo                   

   (11h00) Fiorentina - Hellas Verona         

           Udinese - Napoli                   

   (14h00) Genoa - Inter                      

   (16h45) Bologna - Juventus                 

  

   - Segunda-feira:

   (16h45) Roma - Como                        

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Milan                   31  14   9   4   1  22  11  11

    2. Napoli                  31  14  10   1   3  22  12  10

    3. Inter                   30  14  10   0   4  32  13  19

    4. Roma                    27  14   9   0   5  15   8   7

    5. Bologna                 25  14   7   4   3  23  12  11

    6. Como                    24  14   6   6   2  19  11   8

    7. Juventus                23  14   6   5   3  18  14   4

    8. Lazio                   22  15   6   4   5  17  11   6

    9. Sassuolo                20  14   6   2   6  19  17   2

   10. Cremonese               20  15   5   5   5  18  18   0

   11. Atalanta                19  15   4   7   4  19  18   1

   12. Udinese                 18  14   5   3   6  15  22  -7

   13. Torino                  17  15   4   5   6  15  26 -11

   14. Lecce                   16  15   4   4   7  11  19  -8

   15. Genoa                   14  14   3   5   6  15  21  -6

   16. Cagliari                14  15   3   5   7  15  21  -6

   17. Parma                   14  15   3   5   7  10  18  -8

   18. Pisa                    10  15   1   7   7  10  20 -10

   19. Hellas Verona            9  14   1   6   7  11  21 -10

   20. Fiorentina               6  14   0   6   8  11  24 -13

jr/gk/dam/cl/cb

