Lazio vence Parma com nove jogadores

Um gol de Tijjani Noslin na reta final (82') serviu para que o time romano ficasse com os três pontos.

A Lazio, apesar de ter sofrido duas expulsões, venceu o Parma fora de casa por 1 a 0 neste sábado, pela 15ª rodada do Campeonato Italiano.

Quando Noslin marcou o único gol da partida, a Lazio já estava com dois a menos: Mattia Zaccagni (42') e Toma Basic (77') foram expulsos por entradas no argentino Nahuel Estévez.

Foi a primeira vitória de uma equipe na Serie A italiana com nove jogadores desde fevereiro de 2017, quando o Milan derrotou o Bologna apesar de contar com dois jogadores a menos.

Com 22 pontos, a Lazio fica na oitava colocação e na luta por vaga na Liga Europa, mas a nove pontos dos líderes Milan e Napoli, que jogam no domingo contra Sassuolo e Udinese, respectivamente.

Por sua vez, o Parma, vaiado por seus torcedores ao final da partida, cai para 17º, mas se mantém com quatro pontos de vantagem sobre o Pisa (18º), que abre a zona de rebaixamento.