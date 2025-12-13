Israel diz que matou um oficial militar do Hamas com bombardeio em Gaza

Israel afirmou, neste sábado (13), ter matado um funcionário de alto escalão do braço armado do movimento islamista palestino Hamas em um bombardeio na Faixa de Gaza.

"Em resposta à detonação de um dispositivo explosivo pelo Hamas que feriu nossas forças hoje (...), o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o ministro da Defesa Israel Katz ordenaram a eliminação do terrorista Raad Saad", disseram em um comunicado conjunto.