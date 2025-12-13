Irã eleva preços da gasolina pela primeira vez desde protestos de 2019

O Irã implementou neste sábado, 13, uma nova estrutura de preços para a gasolina subsidiada, na primeira tentativa de controlar os custos crescentes desde o aumento de 2019. A medida ocorre enquanto o país enfrenta forte pressão econômica por causa da rápida desvalorização do rial e às sanções internacionais ligadas ao programa nuclear de Teerã.

O novo sistema adiciona um terceiro nível à tabela de subsídios. Motoristas continuam com direito a 60 litros mensais a 15.000 rials (US$ 0,0125) e os próximos 100 litros a 30.000 rials. A novidade é que o consumo excedente passará a custar 50.000 rials (cerca de US$ 0,04) por litro. Mesmo com o ajuste, os preços iranianos permanecem entre os mais baixos globalmente.