Europa tem políticas migratórias mais seletivas e fronteiras menos permeáveis

As declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que alertou para o possível desaparecimento da civilização europeia devido à aceitação excessiva de imigrantes, contrastam fortemente com a realidade no Velho Continente, que está endurecendo suas políticas de asilo e imigração. No entanto, com o envelhecimento da população e a necessidade de mão de obra em diversos setores, os países europeus são obrigados a acolher cada vez mais trabalhadores estrangeiros.

- Europa, terra de imigração - Globalmente, o número de estrangeiros na Europa continua aumentando, embora os fluxos migratórios tenham diminuído. Segundo dados do Eurostat, em 1º de janeiro de 2024 quase 29 milhões de cidadãos de países terceiros residiam no continente, 6,4% da população. Em 2021, esse número era de 23,8 milhões. Alemanha, Espanha, França e Itália concentram quase 70% dos estrangeiros residentes na União Europeia.

"Parte da nossa economia baseia-se na imigração", disse à AFP Matthieu Tardis, codiretor do centro de pesquisa independente Synergies Migrations. Como exemplo, citou a França, onde "a revolução industrial foi construída com mão de obra italiana e polonesa". Atualmente, as permissões de residência por trabalho são a principal via de entrada na União Europeia. Em 2024, foram emitidos 1,1 milhão de títulos deste tipo, representando 32% do total, em comparação com 589 mil em 2015 (29,6%). Em alguns setores, os estrangeiros estão "super-representados" em relação à sua proporção na população europeia, especialmente na área da saúde e da construção civil, indica o pesquisador.

Os médicos estrangeiros representam 22% do total na Alemanha, 18% na França e até 41% no Reino Unido, segundo dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). - Menos solicitantes de asilo e chegadas irregulares - No final de 2024, o Eurostat registrou um milhão de solicitantes de asilo na Europa, uma queda de 11% em comparação com 2023.

Desses, menos da metade (438.000) obteve o status de refugiado, que lhes garante o direito de permanecer no país. O número de solicitantes de asilo não retornou aos níveis observados durante a crise migratória de 2015, quando centenas de milhares de refugiados sírios que fugiam da guerra chegaram à Europa. Naquela época, foram registrados 1,3 milhão de pedidos. Em relação à imigração irregular, foram relatadas aproximadamente 200.000 chegadas irregulares às costas europeias em 2024, cinco vezes menos do que em 2015, segundo dados das Nações Unidas.