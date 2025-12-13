EUA apreendem petroleiro na costa da Venezuela, afirma Trump

Foi a primeira ação contra um petroleiro desde que Trump ordenou um reforço militar na regiãoO presidente americano, Donald Trump, anunciou, nesta quarta-feira (10/12), que os Estados Unidos apreenderam um navio petroleiro na costa da Venezuela. "É um petroleiro muito, muito grande, na verdade, o maior de todos, e outras coisas também estão acontecendo", disse Trump a repórteres, na Casa Branca. O presidente americano também afirmou que os Estados Unidos devem confiscar o petróleo da embarcação. "Vamos ficar com ele", completou. A procuradora-geral dos Estados Unidos, Pam Bondi, publicou um vídeo que exibe tropas descendo de rapel de um helicóptero até o convés do petroleiro e, em seguida, entrando na ponte do navio com rifles em punho. Bondi disse que o petroleiro fazia parte de uma "rede ilícita de transporte de petróleo" usada para transportar o combustível sancionado da Venezuela e do Irã. Jornais americanos informaram que o petroleiro se dirigia a Cuba, outro rival dos Estados Unidos, e foi detido pela Guarda Costeira dos EUA. De acordo com o jornal The New York Times, o petroleiro chama-se Skipper e navegava com uma bandeira falsa. O periódico afirma que a embarcação foi interceptada por ordem de um juiz americano por causa dos vínculos prévios com o contrabando de petróleo do Irã, país que sofre sanções de Washington, e não por uma relação com o governo de Nicolás Maduro, mesmo que estivesse transportado petróleo venezuelano. É a primeira ação conhecida contra um petroleiro desde que Trump ordenou um reforço militar na região e realizou ataques contra embarcações suspeitas de transportar drogas. A gestão do republicano vem aumentando a pressão sobre o governo de Maduro, a quem acusa de liderar uma rede internacional de narcotráfico e de comandar a organização criminosa Cartel de los Soles, o que Caracas nega. Desde setembro, as Forças Armadas americanas destruíram mais de vinte embarcações supostamente carregadas com drogas no Caribe e no Pacífico, causando a morte de mais de 80 tripulantes. Maduro convoca "guerreiros" venezuelanos Já o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, pediu, também nesta quarta-feira, que os camponeses e pescadores do país se preparem para "quebrar os dentes" dos Estados Unidos. "As mesmas mãos produtivas que temos são as mãos que empunham rifles, tanques e mísseis para defender esta terra sagrada de qualquer império invasor", disse Maduro, em uma marcha pelo 166º aniversário da Batalha de Santa Inés, em Caracas. O presidente declarou que, nestes tempos, é preciso ser como "guerreiros", trabalhando, produzindo, construindo, com o país funcionando e "preparados para quebrar os dentes do império norte-americano, se necessário". A mobilização em Caracas coincidiu com a entrega, em Oslo, do prêmio Nobel da Paz à líder oposicionista venezuelana María Corina Machado, ausente da cerimônia, mas que, após 11 meses na clandestinidade em seu país, é esperada na capital norueguesa. fcl/le (AFP, EFE, Reuters, ots)