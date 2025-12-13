Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

EUA apreendem petroleiro na costa da Venezuela, afirma Trump

EUA apreendem petroleiro na costa da Venezuela, afirma Trump

Autor DW
Autor
DW Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Foi a primeira ação contra um petroleiro desde que Trump ordenou um reforço militar na regiãoO presidente americano, Donald Trump, anunciou, nesta quarta-feira (10/12), que os Estados Unidos apreenderam um navio petroleiro na costa da Venezuela. "É um petroleiro muito, muito grande, na verdade, o maior de todos, e outras coisas também estão acontecendo", disse Trump a repórteres, na Casa Branca. O presidente americano também afirmou que os Estados Unidos devem confiscar o petróleo da embarcação. "Vamos ficar com ele", completou. A procuradora-geral dos Estados Unidos, Pam Bondi, publicou um vídeo que exibe tropas descendo de rapel de um helicóptero até o convés do petroleiro e, em seguida, entrando na ponte do navio com rifles em punho. Bondi disse que o petroleiro fazia parte de uma "rede ilícita de transporte de petróleo" usada para transportar o combustível sancionado da Venezuela e do Irã. Jornais americanos informaram que o petroleiro se dirigia a Cuba, outro rival dos Estados Unidos, e foi detido pela Guarda Costeira dos EUA. De acordo com o jornal The New York Times, o petroleiro chama-se Skipper e navegava com uma bandeira falsa. O periódico afirma que a embarcação foi interceptada por ordem de um juiz americano por causa dos vínculos prévios com o contrabando de petróleo do Irã, país que sofre sanções de Washington, e não por uma relação com o governo de Nicolás Maduro, mesmo que estivesse transportado petróleo venezuelano. É a primeira ação conhecida contra um petroleiro desde que Trump ordenou um reforço militar na região e realizou ataques contra embarcações suspeitas de transportar drogas. A gestão do republicano vem aumentando a pressão sobre o governo de Maduro, a quem acusa de liderar uma rede internacional de narcotráfico e de comandar a organização criminosa Cartel de los Soles, o que Caracas nega. Desde setembro, as Forças Armadas americanas destruíram mais de vinte embarcações supostamente carregadas com drogas no Caribe e no Pacífico, causando a morte de mais de 80 tripulantes. Maduro convoca "guerreiros" venezuelanos Já o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, pediu, também nesta quarta-feira, que os camponeses e pescadores do país se preparem para "quebrar os dentes" dos Estados Unidos. "As mesmas mãos produtivas que temos são as mãos que empunham rifles, tanques e mísseis para defender esta terra sagrada de qualquer império invasor", disse Maduro, em uma marcha pelo 166º aniversário da Batalha de Santa Inés, em Caracas. O presidente declarou que, nestes tempos, é preciso ser como "guerreiros", trabalhando, produzindo, construindo, com o país funcionando e "preparados para quebrar os dentes do império norte-americano, se necessário". A mobilização em Caracas coincidiu com a entrega, em Oslo, do prêmio Nobel da Paz à líder oposicionista venezuelana María Corina Machado, ausente da cerimônia, mas que, após 11 meses na clandestinidade em seu país, é esperada na capital norueguesa. fcl/le (AFP, EFE, Reuters, ots)

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar