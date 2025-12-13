EUA anuncia acordo com México sobre disputa por água

O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos anunciou, na noite de sexta-feira (12), que chegou a um acordo com o México, país que não cumpriu suas obrigações sob um tratado de divisão de água, o que levou o presidente Donald Trump a ameaçar impor tarifas. "Os Estados Unidos e o México chegaram hoje a um acordo para cumprir as obrigações atuais de recursos hídricos dos agricultores e pecuaristas americanos e para que o México cubra o déficit hídrico do Texas, conforme o Tratado de 1944", afirmou o departamento em um comunicado.

Especificou que este acordo se aplica à "atual safra agrícola e ao déficit hídrico da safra agrícola anterior". Na segunda-feira, Trump acusou o México de não respeitar o tratado de divisão de água entre os dois países, que obriga os Estados Unidos a fornecer 1,85 bilhão de metros cúbicos de água do rio Colorado e o México a fornecer 432 milhões de metros cúbicos do rio Grande. O México está em atraso com suas obrigações. Segundo Washington, seu vizinho acumulou um déficit de mais de um bilhão de metros cúbicos de água nos últimos cinco anos. "Essa violação prejudica seriamente nossas belas plantações e nosso gado no Texas", escreveu Trump na segunda-feira.