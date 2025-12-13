Enchentes na Indonésia deixaram mais de 1.000 mortos

O número de mortos pelas enchentes e deslizamentos de terra na Indonésia chegou a 1.003, com 218 pessoas ainda desaparecidas, anunciou neste sábado (13) a Agência Nacional de Gestão de Desastres (BNBP). As enchentes, que atingiram as províncias de Sumatra do Norte, Sumatra Ocidental e Aceh há duas semanas, também deixaram mais de 5.400 feridos.

Além disso, 1,2 milhão de pessoas desabrigadas permanecem em abrigos temporários, informou a agência em seu site. Indonésia, Malásia e Tailândia, no sudeste asiático, e o Sri Lanka, no sul, foram atingidos neste mês por fortes tempestades tropicais e pela monção, que provocaram deslizamentos de terra e enchentes repentinas. Esta é uma das piores catástrofes ocorridas recentemente em Sumatra e Aceh, na sua parte mais ocidental, que também foi atingida pelo tsunami de 2004. O custo da reconstrução pode chegar a quase 52 bilhões de rúpias (cerca de R$ 16,7 bilhões).