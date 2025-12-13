Drone atinge instalação da ONU no Sudão e mata 6 soldados da paz, afirma António Guterres

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, informou que um ataque de drone atingiu uma instalação da Organização das Nações Unidas (ONU) no Sudão neste sábado, 13, matando seis soldados da paz.

Conforme declarou Guterres, o ataque ocorreu na base logística de manutenção da paz na cidade de Kadugli, na região central de Kordofan. Outros oito soldados da paz ficaram feridos. Todas as vítimas são de Bangladesh e servem na Força de Segurança Provisória das Nações Unidas para Abyei (Unisfa).