Camboja anuncia suspensão de todas as passagens de fronteira com Tailândia

O Camboja suspendeu todas as passagens de fronteira com a Tailândia neste sábado (13), em decorrência de um conflito entre os dois países, anunciou o Ministério do Interior. 

"O Governo Real do Camboja decidiu suspender completamente todas as entradas e saídas nas passagens de fronteira entre o Camboja e a Tailândia", uma ordem que entrou em vigor imediatamente e permanecerá em vigor "até novo aviso", afirmou o ministério em comunicado.

