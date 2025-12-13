Belarus liberta líder da oposição Maria Kolesnikova e Nobel da Paz Ales Bialiatsky

Belarus libertou 123 prisioneiros neste sábado (13), incluindo o ganhador do Nobel da Paz, Ales Bialiatsky, e a líder da oposição, Maria Kolesnikova, após um acordo sem precedentes negociado com os Estados Unidos, anunciou o grupo de direitos humanos Viasna. O presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko, prendeu milhares de figuras da oposição, críticos e manifestantes desde sua reeleição em 2020 para um sexto mandato, após assumir o poder em 1994.

Grupos de defesa dos direitos humanos consideram as eleições de 2020, que desencadearam semanas de protestos sem precedentes em todo o país, fraudulentas. Maria Kolesnikova, de 43 anos, musicista de formação, foi a protagonista do movimento que quase derrubou Lukashenko e ficou famosa por rasgar seu passaporte quando a KGB, a agência de inteligência bielorrussa, tentou deportá-la. Baliatsky, de 63 anos, um dos vencedores do Prêmio Nobel da Paz de 2022, passou décadas documentando violações dos direitos humanos. Lukashenko o considera um inimigo pessoal. O ativista fundou a Viasna ("Primavera") em 1996 e, durante anos, liderou a principal organização de direitos humanos e uma importante fonte de informações sobre a repressão neste país do leste europeu.

O opositor Viktor Babariko, um dos principais rivais de Lukashenko até ser preso antes das eleições de 2020, também foi libertado neste sábado, segundo a Viasna. Lukashenko "decidiu conceder indulto a 123 cidadãos de diversos países", declarou no Telegramneste sábado a conta de Poul Pervogo, ligada à presidência bielorrussa. O anúncio veio logo após o enviado dos Estados Unidos, John Coale, em visita a Minsk, declarar que Washington havia suspendido as sanções ao potássio bielorrusso. Esse componente, do qual Belarus é um grande produtor, é usado na fabricação de fertilizantes.

Nos últimos meses, o presidente dos EUA, Donald Trump, instou Belarus a libertar centenas de presos políticos no país, e Lukashenko concedeu indulto a dezenas de pessoas. Em contrapartida, Washington já havia suspendido parcialmente as sanções à companhia aérea bielorrussa Belavia, permitindo que ela mantivesse e comprasse peças para sua frota, que inclui aviões Boeing. Coale também afirmou neste sábado que o bom relacionamento de Lukashenko com seu homólogo russo, Vladimir Putin, poderia ser "muito útil" nos esforços de mediação dos Estados Unidos para pôr fim à guerra entre Ucrânia e Rússia.

- "Felicidade surreal" - "Ales Bialiatski está livre!", declarou a Viasna nas redes sociais, acrescentando que ele passou 1.613 dias na prisão, cumprindo uma pena de 10 anos. O ativista, que segundo sua esposa estava a caminho da Lituânia, disse ao veículo de comunicação da oposição bielorrussa Belsat, após sua libertação, que "a luta continua".