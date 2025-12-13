Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Belarus liberta líder da oposição Maria Kolesnikova e Nobel da Paz Ales Bialiatsky, diz ONG

Autor AFP
Tipo Notícia

Belarus libertou 123 prisioneiros, incluindo a líder da oposição Maria Kolesnikova e o ganhador do Nobel da Paz Ales Bialiatsky, informou neste sábado (13) a ONG de direitos humanos Viasna. 

O anúncio ocorreu pouco depois de um enviado dos EUA em visita a Minsk declarar que Washington havia suspendido as sanções contra o potássio bielorrusso. 

O presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko, "decidiu conceder indulto a 123 cidadãos de diversos países", declarou a conta do Telegram Poul Pervogo, ligada à presidência bielorrussa, sem divulgar os nomes dos libertados.

