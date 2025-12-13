Ataque a tiros em universidade dos EUA deixa 2 mortos e 8 em estado crítico

Duas pessoas morreram e oito ficaram gravemente feridas em um ataque a tiros neste sábado (13) na Brown University, nos Estados Unidos, informaram as autoridades, que pediu que as pessoas permanecessem recolhidas pois o atirador permanece à solta. "Posso confirmar que há dois indivíduos que morreram esta tarde, e outros oito em condição crítica", informou Brett Smiley, prefeito de Providence, estado de Rhode Island, em entrevista coletiva.

Apesar da condição crítica, o estado dos oito feridos é considerado estável, detalhou o prefeito. O ataque ocorreu no edifício Barus and Holley, onde funcionam os departamentos de engenharia e física. Diversos exames estavam programados para acontecer no local no momento do incidente, informou a universidade. O suspeito segue à solta e as autoridades o descreveram como um homem vestido completamente de preto.

"Estamos utilizando todos os recursos possíveis para encontrar o suspeito. A ordem para permanecer recolhido ainda está em vigor e eu peço encarecidamente que as pessoas levem isso muito a sério. Por favor, não venham para esta área", declarou o subchefe de polícia Timothy O'Hara. O suspeito foi visto pela última vez saindo do prédio, e nenhuma arma foi encontrada, segundo as autoridades. O presidente Donald Trump declarou em sua plataforma Truth Social que foi informado sobre a situação.

"Que coisa terrível", disse ele. "Tudo o que podemos fazer agora é orar pelas vítimas." - 'Bastante assustador' - A Brown University informou às 16h22 locais (18h22 em Brasília) que havia um "atirador ativo" perto do edifício Barus and Holley.

"Tranquem as portas, silenciem os telefones e permaneçam escondidos até segunda ordem", dizia o alerta inicial de emergência. Um grande dispositivo policial e de equipes de emergência compareceu ao local, e a emissora local WPRI informou que havia roupas e sangue na calçada. O FBI (polícia federal) está disponibilizando "todas as capacidades necessárias", escreveu seu diretor Kash Patel na rede X.