Ao menos 2 pessoas morrem e 8 ficam feridas em tiroteio na Universidade Brown nos EUA

Autor Agência Estado
Ao menos duas pessoas foram mortas e oito ficaram feridas em estado crítico, mas estável, no tiroteio ocorrido neste sábado, 13, na Universidade Brown, afirmou o prefeito da cidade de Providence, Brett Smiley.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou no Truth Social que o suspeito de ser

o autor do tiroteio está sob custódia e que o FBI está no local. "Deus abençoe as vítimas e as

famílias das vítimas!", disse Trump na postagem.

A Universidade Brown emitiu um alerta de atirador ativo e pediu aos alunos e funcionários que

se abrigassem - o ataque ocorreu no prédio de Engenharia da instituição.

A polícia não divulgou imediatamente detalhes sobre o número de vítimas, suas condições ou as

circunstâncias do tiroteio.

