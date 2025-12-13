Ao menos 2 pessoas morrem e 8 ficam feridas em tiroteio na Universidade Brown nos EUA

Ao menos duas pessoas foram mortas e oito ficaram feridas em estado crítico, mas estável, no tiroteio ocorrido neste sábado, 13, na Universidade Brown, afirmou o prefeito da cidade de Providence, Brett Smiley. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou no Truth Social que o suspeito de ser

o autor do tiroteio está sob custódia e que o FBI está no local. "Deus abençoe as vítimas e as famílias das vítimas!", disse Trump na postagem. A Universidade Brown emitiu um alerta de atirador ativo e pediu aos alunos e funcionários que se abrigassem - o ataque ocorreu no prédio de Engenharia da instituição.