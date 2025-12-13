Alemanha acusa Rússia de ciberataque e campanha de desinformação

Governo alemão convocou embaixador russo e afirmou que investigação comprovou envolvimento da inteligência russa em ciberataque em 2024 e propagação de fake news antes da última eleição.O governo alemão acusou nesta sexta-feira (12/12) a Rússia de promover um grande ataque cibernético ao controle de tráfego aéreo do país e de executar uma campanha de desinformação antes das eleições federais de fevereiro passado . O embaixador russo foi convocado ao Ministério das Relações Exteriores em Berlim. De acordo com o ministério, o objetivo da Rússia era dividir a sociedade alemã e minar a confiança nas instituições do país. O porta-voz da pasta acrescentou que a Alemanha condena as ações russas e está tomando contramedidas, ao mesmo tempo e que permanece vigilante e apoia novas sanções contra indivíduos russos. O porta-voz afirmou que o governo alemão poderia "adotar uma série de contramedidas para fazer a Rússia pagar por suas ações híbridas, em estreita coordenação com seus parceiros europeus". E que poderia apoiar "novas sanções individuais contra atores híbridos em nível europeu", acrescentou. A Alemanha é o segundo maior contribuinte de ajuda militar financeira à Ucrânia na luta de Kiev para repelir a invasão russa, iniciada em fevereiro de 2022. De acordo com o porta-voz do governo, o ciberataque contra o controle de tráfego aéreo alemão em agosto de 2024 foi claramente atribuído ao grupo de hackers russo "Fancy Bear". "Nossos resultados de inteligência comprovam que o serviço de inteligência militar russo GRU é responsável por este ataque." Além disso, segundo o porta-voz, pode-se afirmar com certeza que a Rússia, por meio da campanha "Tempestade 1516", tentou "influenciar e desestabilizar tanto as últimas eleições federais quanto os assuntos internos em curso na República Federal da Alemanha". Há informações confiáveis ​​que indicam que organizações apoiadas pelo serviço de inteligência GRU estiveram por trás da campanha. A análise dos serviços de inteligência alemães mostrou que a campanha em várias plataformas divulgou "pesquisas pseudo-investigativas geradas artificialmente, sequências de imagens deepfake", sites falsos de jornalistas e depoimentos inventados. O grupo, ativo desde 2024, busca principalmente influenciar as eleições em países ocidentais. No caso da Alemanha, disse o porta-voz, a campanha se concentrou no então candidato do Partido Verde à chancelaria federal, Robert Habeck, e no candidato conservador, Friedrich Merz , atual chanceler federal. Dois dias antes das eleições federais antecipadas de fevereiro, as agências de segurança alemãs identificaram vídeos falsos que alegavam manipulação de votos como parte de uma campanha de desinformação russa. Alemanha monitora atividades russas Durante a intimação ao ministério, o embaixador russo foi claramente informado de que a Alemanha está monitorando as atividades da Rússia "muito de perto" e tomando medidas. O ministério disse que a Alemanha está adotando "uma série de contramedidas em estreita coordenação com nossos parceiros europeus para fazer a Rússia arcar com as consequências de suas ações híbridas". O governo alemão apoia novas sanções contra os atores envolvidos, incluindo proibições de viagem, congelamento de bens e restrições ao fornecimento de recursos econômicos. le (ots)