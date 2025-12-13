AIEA: usina nuclear de Zaporizhzhya fica temporariamente sem energia externa pela 12ª vez

A Usina Nuclear de Zaporizhzhya (ZNPP), localizada na Ucrânia, perdeu totalmente o fornecimento de energia externa durante a noite deste sábado, informou o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Rafael Grossi. Em postagem em sua conta no X, a AIEA informa que o fornecimento de energia já foi restabelecido.

Esta é a 12ª vez que a instalação nuclear fica isolada da rede elétrica principal desde o início do conflito na região, informa a AIEA na publicação, destacando que, segundo Grossi, a interrupção temporária do fornecimento foi causada por extensas atividades militares que atingiram a infraestrutura da rede elétrica.