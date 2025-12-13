Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

AIEA: usina nuclear de Zaporizhzhya fica temporariamente sem energia externa pela 12ª vez

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

A Usina Nuclear de Zaporizhzhya (ZNPP), localizada na Ucrânia, perdeu totalmente o fornecimento de energia externa durante a noite deste sábado, informou o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Rafael Grossi. Em postagem em sua conta no X, a AIEA informa que o fornecimento de energia já foi restabelecido.

Esta é a 12ª vez que a instalação nuclear fica isolada da rede elétrica principal desde o início do conflito na região, informa a AIEA na publicação, destacando que, segundo Grossi, a interrupção temporária do fornecimento foi causada por extensas atividades militares que atingiram a infraestrutura da rede elétrica.

A perda de energia externa é considerada um risco grave para a segurança nuclear, pois a usina necessita de eletricidade constante para resfriar seus reatores e manter outras funções essenciais de segurança, dependendo de geradores de emergência quando a conexão com a rede é cortada.

