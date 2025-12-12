Charles III anuncia 'boa notícia' sobre seu câncer e tratamento reduzido em 2026
O rei britânico Charles III anunciou nesta sexta-feira (12) que o seu tratamento contra o câncer será "reduzido" em 2026, em uma mensagem difundida em um programa da televisão pública Channel 4.
"Hoje posso anunciar a vocês a boa notícia de que, graças a um diagnóstico precoce para uma intervenção eficaz e ao cumprimento das prescrições médicas, meu programa de tratamento contra o câncer poderá ser aliviado no novo ano", declarou o monarca de 77 anos, classificando esta notícia de "bênção pessoal".
Charles III foi diagnosticado em fevereiro de 2024 um câncer, mas sua natureza não foi comunicada publicamente.
adm-psr/mb/rprDúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente