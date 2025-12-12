Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Charles III anuncia 'benção pessoal' sobre seu câncer e diz que reduzirá tratamento em 2026

Autor Agência Estado
O rei britânico Charles III, de 77 anos, anunciou nesta sexta-feira, 12, que seu tratamento contra o câncer poderá ser reduzido em 2026. A mensagem foi divulgada em um programa da televisão pública Channel 4.

"Hoje posso anunciar a vocês a boa notícia de que, graças a um diagnóstico precoce para uma intervenção eficaz e ao cumprimento das prescrições médicas, meu programa de tratamento contra o câncer poderá ser aliviado no novo ano", declarou o monarca, classificando a notícia como uma "bênção pessoal".

O monarca foi diagnosticado com um tipo não especificado de câncer em fevereiro de 2024, logo após passar por uma cirurgia na próstata.

À época, ele anunciou o tratamento como parte de uma campanha nacional de conscientização sobre a doença na Grã-Bretanha. Ele chegou a interromper as atividades, mas retomou meses depois, em abril de 2024.

