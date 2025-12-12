Charles III anuncia 'benção pessoal' sobre seu câncer e diz que reduzirá tratamento em 2026

O rei britânico Charles III, de 77 anos, anunciou nesta sexta-feira, 12, que seu tratamento contra o câncer poderá ser reduzido em 2026. A mensagem foi divulgada em um programa da televisão pública Channel 4.

"Hoje posso anunciar a vocês a boa notícia de que, graças a um diagnóstico precoce para uma intervenção eficaz e ao cumprimento das prescrições médicas, meu programa de tratamento contra o câncer poderá ser aliviado no novo ano", declarou o monarca, classificando a notícia como uma "bênção pessoal".