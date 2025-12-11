Venezuela acusa EUA de 'pirataria internacional' e 'roubo descarado' de navio petroleiro

A Venezuela denunciou o que chamou de "ato de pirataria internacional" após o que descreve como o "roubo descarado" de um navio petroleiro no mar do Caribe, atribuído diretamente aos Estados Unidos. O governo venezuelano ainda destaca que a ação foi "anunciada de maneira pública" pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elevando ainda mais as tensões entre as duas nações.

O texto, enviado via Telegram pelo ministro das Relações Exteriores do país, Yván Gil Pinto, afirma que não se trata de um episódio isolado. O governo diz que Washington "já em sua campanha de 2024 afirmou abertamente que seu objetivo sempre foi ficar com o petróleo venezuelano sem pagar nenhuma contraprestação", interpretando o incidente como parte de um "plano deliberado de despojo de nossas riquezas energéticas".