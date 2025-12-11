Trump está 'extremamente frustrado' com Ucrânia e Rússia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está "extremamente frustrado" com a Ucrânia e a Rússia, disse, nesta quinta-feira (11), a porta-voz da Casa Branca, em um momento de estagnação das negociações para encerrar o conflito.

"O presidente está extremamente frustrado com ambos os lados desta guerra", disse a porta-voz Karoline Leavitt. "Ele já não quer mais diálogos. Quer ação. Quer que esta guerra chegue ao fim", acrescentou.