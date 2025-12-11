Trump diz que não sabe se EUA participarão de reunião com delegação ucraniana no sábado

O presidente norte-americano, Donald Trump, disse nesta quinta-feira, 11, que não sabe se os Estados Unidos participarão de reunião com a delegação ucraniana neste sábado.

"Participaremos, desde que acreditemos que há uma boa chance para acordo; não queremos perder tempo", afirmou ele ao responder perguntas de repórteres no Salão Oval da Casa Branca, em Washington, DC. "Pensei que estávamos perto de um acordo", acrescentou.