Trump critica artigo do 'WSJ' que diz que China está dominando eletricidade para IA

O presidente dos EUA, Donald Trump, atacou nesta quinta-feira, 11, o Wall Street Journal por uma história considerada por ele "ridícula" de que a China está dominando a produção de eletricidade relacionada à inteligência artificial (IA).

"Eles estão ERRADOS, como de costume! Cada planta de IA sendo construída nos Estados Unidos está construindo suas próprias instalações de geração de eletricidade. As aprovações estão sendo dadas cuidadosamente, mas muito rapidamente, em questão de semanas", escreveu Trump na rede Truth.