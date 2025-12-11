Trump centraliza regulação da inteligência artificial nos EUA

A IA feita nos Estados Unidos "não terá sucesso se não houver uma única fonte de aprovação ou desaprovação. Não pode haver 50 fontes distintas", disse Trump, que defende um enfoque desregulamentado para esta tecnologia.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, firmou um decreto nesta quinta-feira (11) com o qual busca centralizar as regulações à inteligência artificial e impedir que os 50 estados possam fazê-lo por sua conta.

O decreto visa que a IA opere dentro de um único marco legal de caráter nacional, disse Will Scharf, chefe de pessoal da Casa Branca.

Trump defendeu que, na corrida tecnológica com a China, "estamos muto mais avançados". E acrescentou: "Só haverá um vencedor aqui, provavelmente serão os Estados Unidos ou a China e, agora mesmo, estamos ganhando."

O decreto chega depois que o Congresso se negou, em duas ocasiões, a votar a favor de permitir a anulação das leis estaduais sobre a IA. Mas, em teoria, uma ordem executiva não prevalece sobre a legislatura de um estado.

A ideia de impedir os estados de regularem a inteligência artificial foi promovida por David Sacks, conselheiro para temas de inteligência artificial e criptomoedas de Trump. Ela conta com o apoio dos principais atores do sector, incluindo o chefe da OpenAI, Sam Altman, e o diretor-executivo da Nvidia, Jensen Huang.