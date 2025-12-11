Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump assina ordem para limitar regulamentação de IA em nível estadual

Agência Estado
Agência Estado Autor
O presidente dos EUA, Donald Trump, assinou nesta quinta-feira, 11, uma ordem executiva para acabar com a regulação de inteligência artificial (IA) por estados, considera excessiva pela republicano, e criar um padrão nacional minimamente oneroso.

"Para vencer, as empresas de IA dos Estados Unidos devem ser livres para inovar sem regulamentações onerosas", diz o comunicado da Casa Branca, "mas a regulamentação excessiva dos estados impede esse imperativo".

Segundo a ordem, a regulamentação estado por estado cria um mosaico de 50 regimes regulatórios diferentes que torna a conformidade mais desafiadora, especialmente para startups e leis estaduais são cada vez mais responsáveis por exigir que entidades incorporem "viés ideológico dentro dos modelos".

Trump afirmou que a medida era necessária para fortalecer a tecnologia emergente e combater regulamentações estaduais que a indústria teme que prejudique seu crescimento.

