Temporal provoca apagão e caos aéreo em São Paulo

Mais de um milhão de pessoas ficaram sem eletricidade e dezenas de voos foram cancelados nesta quinta-feira (11) em São Paulo, um dia depois de uma forte tempestade atingir a cidade, informaram as autoridades. São Paulo foi atingida na quarta-feira por um ciclone com ventos de mais de 90 quilômetros por hora, de acordo com comunicado do governo do estado de São Paulo.

O temporal deixou mais de dois milhões de pessoas sem energia, dos quais 1,2 milhão ainda não haviam recuperado o serviço quase 24 horas depois. "O evento climático causou danos severos à infraestrutura elétrica", afirmou em nota a concessionária Enel, que classificou o vendaval como "histórico". Os ventos sopraram por 12 horas e derrubaram pelo menos 231 árvores, indicou a prefeitura de São Paulo. O governo estadual exigiu que a Enel apresente um plano para enfrentar esse tipo de situação de emergência, enquanto cresce a indignação por imagens de televisão que mostraram o estacionamento da companhia repleto de veículos de intervenção em plena crise.