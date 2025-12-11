Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Taiwan pretende manter produção dos semicondutores 'mais avançados' em seu território

AFP Autor
Tipo Notícia

Taiwan pretende manter a produção de seus semicondutores "mais avançados", que são "indispensáveis" para a indústria mundial, declarou à AFP o vice-ministro das Relações Exteriores, François Chih-chung Wu. 

A ilha de governo democrático produz mais da metade dos semicondutores do mundo e, em sua maioria, são avançados, utilizados em todo tipo de equipamentos, de smartphones a centros de Inteligência Artificial.

A hegemonia que Taiwan detém no setor é considerada um "escudo" que a protege de uma invasão ou bloqueio da China, que considera a ilha parte de seu território.

Mas a ameaça de um ataque chinês contra Taiwan despertou temores de possíveis interrupções na cadeia mundial de suprimentos, o que aumentou a pressão para uma produção de mais semicondutores fora da ilha.

"Tentaremos manter a tecnologia mais avançada em Taiwan e assegurar que Taiwan continue com um papel indispensável no ecossistema dos semicondutores", declarou o vice-ministro.

"Acho que é a mesma lógica para todos os países, incluindo países que não enfrentam uma situação geopolítica tão complicada", acrescentou Wu.

