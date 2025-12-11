Sheinbaum defende tarifas sobre países como ferramenta para 'fortalecer a economia'

A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, afirmou nesta quinta-feira (11) que as tarifas sobre Brasil, China e outras nações, recentemente aprovadas pelo Congresso, não têm a intenção de "gerar conflito" com outros países, mas sim de "fortalecer a economia nacional". O Congresso mexicano aprovou esta semana o aumento das tarifas de importação de uma dúzia de países com os quais o México não possui acordos comerciais, liderados pela China. Analistas interpretaram a medida como um alinhamento do México com os Estados Unidos, seu maior parceiro comercial, antes da revisão do tratado de livre comércio T-MEC.

Após a aprovação da medida pelo Congresso mexicano na noite de quarta-feira, um porta-voz do Ministério do Comércio da China declarou que Pequim espera que "o México corrija essa prática errônea de unilateralismo e protecionismo". Em resposta, Sheinbaum afirmou que essa medida comercial busca fortalecer a indústria mexicana e os fornecedores nacionais. "Nosso interesse não é gerar conflito com nenhum país do mundo; respeitamos muito a China e temos ótimas relações com ela. O motivo desses ajustes na legislação é fortalecer a economia nacional", disse a presidente em sua coletiva de imprensa matinal. Além da China, os países afetados incluem Brasil, Coreia do Sul, Índia, Indonésia, Rússia, Tailândia, Turquia e Taiwan.