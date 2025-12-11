Senado do México aprova aumentar tarifas sobre diversos países, incluindo China e Brasil

O Senado mexicano aprovou, na quarta-feira (10), o aumento das tarifas de importação de uma dúzia de países, entre eles China e Brasil, concluindo assim o processo legislativo no Congresso bicameral. O projeto de lei, votado em meio à pressão comercial dos Estados Unidos, foi aprovado com 76 votos a favor e cinco contra, em uma sessão que se estendeu até a noite.

Além de China e Brasil, os países afetados incluem Coreia do Sul, Índia, Indonésia, Rússia, Tailândia, Turquia e Taiwan. Na terça-feira, a Câmara dos Deputados já havia votado a proposta da presidente Claudia Sheinbaum, que agora precisa publicá-la para que as novas tarifas entrem em vigor em 1º de janeiro de 2026. As tarifas afetarão 1.463 classificações tarifárias em setores como automotivo, têxtil, vestuário, plásticos, eletrodomésticos e calçados, entre outros, principalmente produtos chineses. A proposta inicial incluía taxas de até 50%, mas a maioria foi reduzida para cerca de 20% ou 35%, e apenas em alguns casos a taxa original foi mantida.

Outros 35 senadores se abstiveram da votação, argumentando que o projeto de lei foi elaborado às pressas, sem analisar seu impacto sobre a inflação, e em resposta à pressão do presidente americano, Donald Trump. Em apoio à reforma, os legisladores do partido do governo enfatizaram que ela busca fortalecer o setor industrial do México, promover a criação de empregos e expandir as cadeias de suprimentos. A proposta "tem como único objetivo fortalecer a economia nacional", afirmou o senador Juan Carlos Loera, do partido governista Morena, durante o debate.

- Pressões dos EUA - Sheinbaum apresentou a proposta em setembro, em meio à crescente pressão comercial de Trump e acusações de que o México é a porta de entrada para produtos chineses nos Estados Unidos. O México, juntamente com o Canadá, prepara-se para negociar a renovação do Tratado de Livre Comércio da América do Norte (T-MEC) com os Estados Unidos, enfrentando novas exigências da Casa Branca.

"Essas tarifas coincidem com uma onda de restrições comerciais nos Estados Unidos, o que levanta uma questão central: o México está definindo sua própria política comercial ou está reagindo a Washington, ou pior, obedecendo a Washington?", questionou Mario Humberto Vázquez, do partido da oposição PAN. Sheinbaum rejeitou essas críticas, argumentando que essa medida faz parte do Plano México, um projeto lançado por ela para fortalecer o mercado interno, reduzir a dependência de importações de terceiros países e gerar uma maior proporção de conteúdo nacional. Após o anúncio da reforma em setembro, a China alertou que se opunha a qualquer "coerção" para impor restrições às suas exportações e anunciou que estava considerando medidas de retaliação.