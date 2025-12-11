Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Reino Unido nega negociações com Argentina para levantar embargo sobre armas

Autor AFP
Tipo Notícia

O governo britânico negou, nesta quinta-feira (11), que esteja em negociações com a Argentina para levantar um embargo sobre armas em vigor desde a Guerra das Malvinas, há mais de 40 anos. 

O presidente argentino, Javier Milei, disse ao jornal The Telegraph que seu país começou a conversar com o Reino Unido sobre as restrições britânicas à exportação de armas após a guerra que colocou os dois países em confronto em 1982. 

"Não há conversas específicas com a Argentina para que o Reino Unido alivie seus controles de exportação de armas", disse um porta-voz do governo britânico em nota à AFP. 

Segundo o site do Executivo britânico, o Reino Unido mantém a política de "continuar recusando licenças para a exportação e o comércio de bens considerados capazes de melhorar a capacidade militar argentina". 

Quando o The Telegraph perguntou a Milei se foram iniciadas negociações para permitir a venda à Argentina de armas com componentes britânicos, o mandatário respondeu, de forma categórica, "absolutamente".

O comunicado do Executivo britânico afirmou que o governo trabalhista do primeiro-ministro Keir Starmer tem interesse em diálogos em outras áreas. 

"Em termos gerais, esperamos aprofundar nossa cooperação com a Argentina em áreas como comércio, ciência e cultura, para gerar crescimento para o povo britânico", explicou. 

Milei disse ao jornal que está pronto para se tornar o primeiro presidente argentino a visitar o Reino Unido desde 1998, em uma viagem que faria em abril ou maio de 2026. O último foi Carlos Menem. 

Segundo o jornal, Milei convidou o primeiro-ministro britânico para uma visita oficial a Buenos Aires. 

Um porta-voz do governo britânico lembrou que seu gabinete não comenta "antecipadamente" as reuniões do primeiro-ministro com outros líderes mundiais. 

Milei também sugeriu que deseja que as Ilhas Malvinas sejam entregues à Argentina por meios diplomáticos. 

"A soberania das Ilhas Malvinas não está em negociação e defenderemos seu direito à autodeterminação", disse o comunicado do governo britânico. 

"Em 2013, os habitantes do arquipélago participaram de um referendo sobre seu futuro, no qual uma maioria esmagadora escolheu continuar fazendo parte do Reino Unido", acrescentou o governo britânico. 

No referendo promovido pelo Executivo com participação de 92% do eleitorado, 99,8% dos votantes optaram por permanecer sob a soberania britânica.

