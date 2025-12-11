Receita da Rússia com exportações de petróleo registra queda expressiva

A receita da Rússia com exportações de petróleo e seus derivados caiu em novembro para "o menor nível" desde o início da invasão da Ucrânia e mesmo da pandemia de covid-19, indicou a Agência Internacional de Energia em seu relatório mensal.

As exportações de petróleo bruto e de seus produtos diminuíram em 420 mil barris por dia, a 6,9 milhões de barris diários em novembro, "o menor nível desde o início da guerra" e "desde a pandemia de covid", destacou a AIE no relatório publicado nesta quinta-feira (11).