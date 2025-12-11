Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Putin fala com Maduro e reafirma seu apoio à Venezuela ante crise com EUA

Autor AFP
O presidente russo, Vladimir Putin, reafirmou seu apoio ao seu homólogo venezuelano, Nicolás Maduro, por telefone nesta quinta-feira (11), ante a mobilização militar dos Estados Unidos no Caribe e a apreensão de um petroleiro na costa da Venezuela. 

"Vladimir Putin expressou solidariedade ao povo venezuelano e confirmou seu apoio à política do governo Maduro, que visa proteger os interesses e a soberania nacional diante da crescente pressão externa", afirmou o Kremlin em um resumo da conversa.

Tags

eua rússia

