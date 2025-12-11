Presidente panamenho entrega vestido que Machado usaria na cerimônia do Nobel

A Nobel da Paz venezuelana María Corina Machado guardou para uma próxima ocasião o vestido que usaria na entrega do prêmio na quarta-feira e que havia sido levado a Oslo pelo presidente do Panamá, José Raúl Mulino. "À disposição, para tudo o que precisar: apoio, conselho, amizade", disse Mulino à líder opositora venezuelana após se abraçarem no saguão do Grand Hotel, no centro de Oslo.

"Bem, as roupas que ela não usou, que acabamos de entregar", contou à AFP o presidente Mulino, ao confirmar que viajaram do Panamá à Noruega com o vestido para a cerimônia, para a qual Corina Machado não chegou a tempo. Com muita pressa para fazer um discurso no Parlamento norueguês nesta quinta-feira bem cedo, Machado pediu à organização do Nobel que esperasse alguns minutos porque não queria deixar de agradecer ao casal panamenho. "Espero voltar em breve e que nos vejamos no Panamá e na Venezuela", disse Machado a Mulino. Questionada pela AFP, María Corina Machado, de 58 anos, recusou-se a adiantar detalhes sobre sua jornada à capital norueguesa. "Depois eu conto tudo", afirmou, visivelmente cansada.