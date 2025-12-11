Oposição da Tanzânia diz que 2.000 pessoas morreram em protestos recentes

O principal partido da oposição da Tanzânia denunciou, nesta quinta-feira (11), que mais de 2.000 pessoas morreram em episódios de violência no âmbito das eleições de 29 de outubro, vencidas pela presidente Samia Suluhu Hassan. Seu governo é acusado de fraude e de ter orquestrado uma campanha de assassinatos e sequestros de seus detratores antes da votação, o que gerou protestos por todo o país.

O vice-presidente do partido opositor Chadema, John Heche, declarou à empresa que morreram "mais de 2.000 pessoas e mais de 5.000" ficaram feridas em uma semana. Segundo ele, esta violência foi perpetrada "com a implicação direta do Estado" e constitui "crimes contra a humanidade". Os balanços anteriores da oposição citavam mais de 1.000 mortos. O governo não comunicou um número de vítimas dos episódios de violência. O Chadema acusou as forças de segurança de estupros, torturas, assassinatos, saques e prisões arbitrárias.