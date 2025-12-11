Michael Jordan e Nascar chegam a acordo após longa batalha judicial antitruste

A lenda da NBA, Michael Jordan, chegou a um acordo com a Nascar nesta quinta-feira (11) para encerrar um longo processo antitruste federal que ameaçava abalar a popular categoria automobilística americana de stock cars. A equipe 23XI Racing, de Jordan, e a Front Row Motorsports processaram a Nascar por se recusarem a assinar os novos 'charters', as normas que regulam a participação das equipes nas corridas e a distribuição dos prêmios.

A Front Row e a 23XI alegaram que os contratos de franquia eram injustos e não concediam às equipes direitos ou receitas suficientes. As duas equipes acusaram a Nascar e seu CEO, Jim France, de operarem sem transparência, sufocando a concorrência e controlando o esporte em benefício próprio. Em um comunicado conjunto divulgado nesta quinta-feira, as partes anunciaram um acordo, segundo o qual a Nascar emitirá uma emenda para os atuais titulares de 'charters'. Os termos financeiros do acordo não foram divulgados.

"Desde o início, este processo judicial tratava de progresso", disse Jordan em um comunicado. "Tratava-se de garantir que nosso esporte evolua de uma forma que apoie a todos: equipes, pilotos, parceiros, funcionários e fãs". A lenda da NBA disse que a competição agora tem a "oportunidade de crescer" sobre uma base de "equidade". A Front Row e a 23XI foram as únicas duas equipes, entre as 15 que competem na Nascar, que não assinaram o acordo de franquia que estava no centro da disputa.