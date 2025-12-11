Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

María Corina Machado reencontra filhos após mais de dois anos

Autor AFP
Notícia

A venezuelana premiada com o Nobel da Paz, María Corina Machado, relatou nesta quinta-feira(11) seu reencontro com os três filhos em Oslo, após mais de dois anos sem vê-los. 

Depois de uma viagem secreta, a líder opositora de 58 anos chegou à capital norueguesa tarde demais para a cerimônia na quarta-feira de entrega do Prêmio Nobel da Paz, recebido por sua filha Ana Corina Sosa. 

A crítica de Nicolás Maduro, que vive na clandestinidade desde agosto de 2024, reapareceu em público nesta quinta-feira pela primeira vez em quase um ano. 

Ela acenou da varanda do hotel depois das 02h locais (22h em Brasília) e foi ovacionada. Questionada pela imprensa sobre suas primeiras horas em Oslo e o reencontro com os filhos, não escondeu a emoção. 

"Não consegui dormir a noite, repassando uma e outra vez o instante em que vi meus filhos", afirmou em uma coletiva de imprensa ao lado do primeiro-ministro norueguês, Jonas Gahr Støre. 

"Passei semanas pensando nessa possibilidade e a quem abraçaria primeiro. No fim, abracei os três ao mesmo tempo e foi um dos momentos espirituais mais extraordinários da minha vida", relatou. 

Seus três filhos — Ana Corina, Henrique e Ricardo — vivem no exterior. 

Na ausência da mãe, Ana Corina, de 34 anos, recebeu a medalha de ouro e o diploma do Nobel, um prêmio de 1,2 milhão de dólares (6,55 milhões de reais). 

A última vez que Ana Corina tinha visto a mãe foi em dezembro de 2023, sete meses antes das eleições presidenciais na Venezuela, nas quais Maduro foi declarado vencedor apesar das denúncias de fraude feitas pela oposição. 

