María Corina Machado reaparece em Oslo após ser premiada com Nobel da Paz

A líder da oposição venezuelana María Corina Machado reapareceu em público pela primeira vez em quase um ano nesta quinta-feira (11) em Oslo, na Noruega, um dia após se ausentar da cerimônia de entrega do Prêmio Nobel da Paz. Em suas primeiras declarações em Oslo, Corina Machado confirmou a intenção de retornar à Venezuela, onde vive na clandestinidade há quase um ano.

"Claro que vou voltar", declarou em inglês em uma entrevista à BBC. "Sei exatamente os riscos que estou correndo", acrescentou. Após uma viagem secreta, Corina Machado, de 58 anos, chegou tarde para participar da cerimônia de entrega do prêmio na capital norueguesa, que acabou sendo recebido por sua filha Ana Corina Sosa. Corina Machado reaparece em público em plena crise entre Venezuela e Estados Unidos, que mobilizou desde agosto uma flotilha naval para, oficialmente, combater o narcotráfico no Caribe e no Pacífico, onde causou 87 mortes. O presidente venezuelano Nicolás Maduro, no entanto, acusa Washington de querer derrubá-lo para se apossar do petróleo de seu país.

Uma crítica implacável de Maduro, Corina Machado saiu para acenar a seus apoiadores da sacada de seu hotel em Oslo, depois das 2h00 locais (22h00 de quarta-feira em Brasília), recebendo uma ovação. Em seguida, ela cantou o hino nacional da Venezuela com os apoiadores. Depois, ela desceu para cumprimentar seus apoiadores nas ruas e foi recebida como uma estrela do rock, aos gritos de "Liberdade!" e "Corajosa!" e com pedidos de "María, nos ajude a voltar!", interrompendo a calma do centro da aprazível capital norueguesa. Muitos entoavam canções tradicionais com o "cuatro", um instrumento típico venezuelano, e gritavam palavras de ordem por uma "Venezuela livre".

Quase uma hora depois, ela retornou ao hotel acompanhada pela mãe, Corina Parisca, carregando bandeiras com mensagens de apoio, terços e imagens de santos que recebeu de presente. Esta foi sua primeira aparição pública desde janeiro, quando participou de uma marcha em repúdio à posse de Maduro para um novo mandato presidencial. Ainda não se sabe como ela saiu da Venezuela ou como retornará. A dirigente opositora não quis responder a perguntas em seu breve encontro com seus apoiadores em Oslo.

- 'Lutar por liberdade' - Algumas horas antes, no discurso lido por sua filha Ana Corina Sosa Machado durante a cerimônia de premiação na quarta-feira, a líder opositora venezuelana fez um chamado para "lutar por liberdade". Por sua vez, o presidente do Comitê Norueguês do Nobel, Jørgen Watne Frydnes, enviou uma mensagem ao presidente venezuelano, Nicolás Maduro.