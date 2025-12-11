María Corina Machado diz que voltará à Venezuela quando houver 'condições propícias' de segurança

A opositora venezuelana e vencedora do Prêmio Nobel da Paz, María Corina Machado, disse nesta quinta-feira (11) em Oslo que voltará ao seu país quando houver "condições propícias" de segurança e que quer aproveitar agora um momento para estar com seus filhos. Diante das múltiplas perguntas sobre seus planos após deixar a Venezuela e ir à Noruega para o Nobel, a rival do presidente Nicolás Maduro afirma que "está vivendo um dia de cada vez".

"Meu retorno à Venezuela será quando considerarmos que existem as condições propícias em termos de segurança e não depende da saída ou não do regime. Será o quanto antes", ressaltou. Machado, de 58 anos, chegou pouco depois da meia-noite de quinta-feira, horas após sua filha Ana Corina Sosa Machado receber o prêmio em seu lugar. Em suas primeiras aparições públicas desde janeiro, a opositora venezuelana participou de três encontros protocolares na manhã desta quinta-feira, com a imprensa e com as centenas de apoiadores que viajaram a Oslo. Questionada sobre seu próximo destino, Machado disse que está "recebendo vários convites". "Mas, para ser absolutamente sincera, estou vivendo um dia de cada vez", acrescentou.