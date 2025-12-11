Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Manchester United afirma que resultados financeiros demonstram 'transformação' do clube

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Tipo Notícia

O diretor executivo do Manchester United, Omar Berrada, afirmou que os últimos resultados financeiros, publicados nesta quinta-feira (11), mostram "um progresso significativo" na "transformação do clube". 

Os 'Red Devils' registraram um lucro operacional de £ 13 milhões (cerca de R$ 94,31 milhões na cotação atual) nos três meses que antecederam 30 de setembro, em comparação com um prejuízo de £ 6,9 milhões (R$ 50 milhões) no mesmo período de 2024. 

A receita total do clube inglês no primeiro trimestre fiscal de 2026 caiu 2%, para £ 140,3 milhões (cerca de R$ 1 bilhão). 

A razão para a queda é a ausência de competições europeias para o time masculino, que atualmente ocupa a sexta posição na Premier League sob o comando do técnico português Rúben Amorim. 

O time feminino, comandado por Marc Skinner, está em terceiro lugar na primeira divisão inglesa e disputa a Liga dos Campeões Feminina da Uefa.

"Estes sólidos resultados financeiros refletem a resiliência do Manchester United à medida que avançamos decisivamente na transformação do clube", afirmou Berrada. "As decisões difíceis que tomamos ao longo do último ano resultaram numa base de custos sustentavelmente mais baixa e numa organização mais ágil e eficaz, posicionada para impulsionar o clube rumo a um melhor desempenho desportivo e comercial a longo prazo", acrescentou. 

O relatório financeiro indicou que o clube continua a "observar o impacto dos programas de redução de custos operacionais e de pessoal implementados durante o ano anterior". 

O coproprietário Jim Ratcliffe supervisionou medidas de corte de custos abrangentes e, muitas vezes, impopulares, que incluíram demissões em massa. 

O comunicado observou que as "despesas com benefícios para funcionários" no trimestre foram de £ 73,6 milhões (R$ 534 milhões), uma redução de £ 6,6 milhões (R$ 48 milhões), principalmente devido ao impacto da redução de pessoal.

United afirma que continua no caminho certo para registrar receitas entre 640 milhões e 660 milhões de libras (entre R$ 4,64 bilhões R$ 4,78 bilhões) no ano de 2026.

