Manchester United afirma que resultados financeiros demonstram 'transformação' do clube

O diretor executivo do Manchester United, Omar Berrada, afirmou que os últimos resultados financeiros, publicados nesta quinta-feira (11), mostram "um progresso significativo" na "transformação do clube". Os 'Red Devils' registraram um lucro operacional de £ 13 milhões (cerca de R$ 94,31 milhões na cotação atual) nos três meses que antecederam 30 de setembro, em comparação com um prejuízo de £ 6,9 milhões (R$ 50 milhões) no mesmo período de 2024.

A receita total do clube inglês no primeiro trimestre fiscal de 2026 caiu 2%, para £ 140,3 milhões (cerca de R$ 1 bilhão). A razão para a queda é a ausência de competições europeias para o time masculino, que atualmente ocupa a sexta posição na Premier League sob o comando do técnico português Rúben Amorim. O time feminino, comandado por Marc Skinner, está em terceiro lugar na primeira divisão inglesa e disputa a Liga dos Campeões Feminina da Uefa. "Estes sólidos resultados financeiros refletem a resiliência do Manchester United à medida que avançamos decisivamente na transformação do clube", afirmou Berrada. "As decisões difíceis que tomamos ao longo do último ano resultaram numa base de custos sustentavelmente mais baixa e numa organização mais ágil e eficaz, posicionada para impulsionar o clube rumo a um melhor desempenho desportivo e comercial a longo prazo", acrescentou.

O relatório financeiro indicou que o clube continua a "observar o impacto dos programas de redução de custos operacionais e de pessoal implementados durante o ano anterior". O coproprietário Jim Ratcliffe supervisionou medidas de corte de custos abrangentes e, muitas vezes, impopulares, que incluíram demissões em massa. O comunicado observou que as "despesas com benefícios para funcionários" no trimestre foram de £ 73,6 milhões (R$ 534 milhões), uma redução de £ 6,6 milhões (R$ 48 milhões), principalmente devido ao impacto da redução de pessoal.