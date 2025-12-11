Mais de 600 objetos são roubados de museu na Inglaterra
Mais de 600 objetos de "grande valor cultural" foram roubados em setembro de um museu em Bristol, no sudoeste da Inglaterra, anunciou nesta quinta-feira (11) a polícia britânica, que procura quatro suspeitos.
Os agentes divulgaram imagens dos ladrões nas ruas para que a população ajude a encontrá-los.
Os indivíduos entraram no dia 25 de setembro, entre 1h e 2h da madrugada, na ala do Museu de Bristol que abriga o acervo dedicado ao Império Britânico e à Commonwealth, segundo a polícia.
"O roubo de tantos objetos de grande valor cultural representa uma perda considerável para a cidade", declarou Dan Burgan, responsável pela investigação.
"Esses objetos, muitos doados ao museu, fazem parte de uma coleção que oferece uma visão de uma parte complexa da história britânica, e esperamos que o público possa nos ajudar a levar os responsáveis à Justiça", acrescentou Burgan.
"Até agora, nossa investigação concentrou-se especialmente nas imagens de câmeras de vigilância, além de elementos periciais", destacou.
O acervo documenta "as relações entre o Reino Unido e os países do Império Britânico desde o final do século XIX até a atualidade" e inclui "pertences pessoais, lembranças, fotografias e documentos de britânicos que viveram e trabalharam nas colônias", informa o site do museu.
alm/cat/psr/jvb/jc/aa