Mais de 600 objetos são roubados de museu na Inglaterra

Os agentes divulgaram imagens dos ladrões nas ruas para que a população ajude a encontrá-los.

Mais de 600 objetos de "grande valor cultural" foram roubados em setembro de um museu em Bristol, no sudoeste da Inglaterra, anunciou nesta quinta-feira (11) a polícia britânica, que procura quatro suspeitos.

Os indivíduos entraram no dia 25 de setembro, entre 1h e 2h da madrugada, na ala do Museu de Bristol que abriga o acervo dedicado ao Império Britânico e à Commonwealth, segundo a polícia.

"O roubo de tantos objetos de grande valor cultural representa uma perda considerável para a cidade", declarou Dan Burgan, responsável pela investigação.

"Esses objetos, muitos doados ao museu, fazem parte de uma coleção que oferece uma visão de uma parte complexa da história britânica, e esperamos que o público possa nos ajudar a levar os responsáveis à Justiça", acrescentou Burgan.

"Até agora, nossa investigação concentrou-se especialmente nas imagens de câmeras de vigilância, além de elementos periciais", destacou.