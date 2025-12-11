Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Maduro denuncia 'pirataria naval criminosa' após apreensão de petroleiro por EUA

Maduro denuncia 'pirataria naval criminosa' após apreensão de petroleiro por EUA

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, classificou, nesta quinta-feira (11), como ato de "pirataria naval criminosa" a apreensão por parte dos Estados Unidos de um navio carregado de petróleo venezuelano e denunciou o "sequestro" de seus tripulantes.

"Sequestraram os tripulantes, roubaram o barco e inauguraram uma nova era, a era da pirataria naval criminosa no Caribe", disse Maduro em um ato presidencial.

O mandatário venezuelano indicou que deu instruções para tomar as "devidas ações legais, diplomáticas" em todas as instâncias. "A Venezuela assegurará todos os seus navios para garantir o livre comércio do seu petróleo com o mundo", afirmou.

bc/atm/pgf/nn/rpr

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar