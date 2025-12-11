Maduro denuncia 'pirataria naval criminosa' após apreensão de petroleiro por EUA

O presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, classificou, nesta quinta-feira (11), como ato de "pirataria naval criminosa" a apreensão por parte dos Estados Unidos de um navio carregado de petróleo venezuelano e denunciou o "sequestro" de seus tripulantes.

"Sequestraram os tripulantes, roubaram o barco e inauguraram uma nova era, a era da pirataria naval criminosa no Caribe", disse Maduro em um ato presidencial.