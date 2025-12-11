Lituânia declara emergência após "invasão" de balões carregados com cigarros

Centenas de balões usados para contrabando de cigarros têm invadido espaço aéreo do país. Aeroporto de Vilnius já foi obrigado a fechar diversas vezes. Lituânia acusa regime adversário de Belarus de orquestrar caosO governo da Lituânia declarou na terça-feira (09/12) estado de emergência nacional devido aos riscos de segurança representados por centenas de balões meteorológicos enviados de Belarus, país aliado da Rússia, que violaram seu espaço aéreo nas últimas semanas. Os balões, carregados com cigarros, forçaram a Lituânia a fechar repetidamente seu principal aeroporto, deixando milhares de pessoas retidas, enquanto a Europa permanece em alerta devido a intrusões anteriores no espaço aéreo da Otan durante a guerra na Ucrânia. Embora os balões do tipo sejam normalmente usados ​​para contrabandear cigarros para a Lituânia, as autoridades locais consideram que os recentes números e trajetórias indicam atos deliberados de perturbação orquestrados pelo regime de Belarus, apontando que se trataria de um "ataque híbrido". Só neste ano, pelo menos 600 balões invadiram o espaço aéreo lituano. Fechamento de aeroporto De acordo com o governo lituano, o aeroporto internacional de Vilnius, situado a apenas 30 quilômetros de Belarus, foi fechado mais de uma dúzia de vezes, por mais de 60 horas, desde outubro devido à ameaça à aviação civil, afetando mais de 350 voos e aproximadamente 51 mil passageiros. O ministro do Interior, Vladislav Kondratovic, disse que os promotores lituanos iniciaram uma investigação sobre os balões e que os serviços secretos forneceriam informações sobre a ligação com o regime de Minsk. "Não tenho informações de que o lado belarusso esteja tentando impedir o contrabando de cigarros para a Lituânia", afirmou. "E esta é uma das provas de que se trata de um ataque híbrido." "No combate ao ataque híbrido belarusso, devemos tomar as medidas mais rigorosas e defender as áreas mais afetadas por este ataque", disse a primeira-ministra lituana, Inga Ruginiene, ao justificar o estado de emergência. O anúncio ocorreu após uma reunião de gabinete do país báltico, membro da União Europeia e da Otan , além de forte apoiador da Ucrânia em sua luta contra a invasão em grande escala da Rússia. Com a declaração de estado de emergência, as agências governamentais, como a polícia, o Exército e a guarda de fronteiras, poderão tomar decisões mais rápidas para lidar com a ameaça representada pelos balões e com as atividades dos contrabandistas de cigarros que operam na Lituânia para receber as remessas transportadas por esses balões. Em outubro, as autoridades lituanas já haviam fechado duas passagens de fronteira em resposta às violações do espaço aéreo. O ditador de Belarus, Alexander Lukashenko, reclamou da decisão da Lituânia de fechar a fronteira como uma "farsa insana" e parte de uma "guerra híbrida" contra seu país. Ele sugeriu que Vilnius precisa combater o contrabando. Belarus quer negociações Na terça-feira, Lukashenko também negou as acusações de que Minsk estaria realizando ataques híbridos contra a Lituânia e disse que os balões não poderiam prejudicar a aviação civil. Em vez disso, o líder belarusso acusou Vilnius de "politizar" o problema. Ele pediu negociações entre Minsk e Vilnius. "Se vocês querem relações normais, sentem-se à mesa e discutam essas questões. Nós estamos prontos para isso", disse ele durante uma sessão do Conselho de Segurança de Belarus. "Sempre chegaremos a um acordo com o povo lituano, assim como fazemos com os poloneses. Eles são nosso povo", disse Lukashenko A Lituânia, a Polônia e outros países da União Europeia na região, nos últimos anos, acusaram Belarus de outras atividades destinadas a provocar instabilidade, incluindo ataques cibernéticos. Eles também acusam Minsk de direcionar um grande fluxo de migrantes do Oriente Médio e da África para suas fronteiras, criando uma crise migratória. md (AP, EFE, Reuters)