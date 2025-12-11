Líderes Lyon, Midtjylland e Aston Villa vencem na Liga Europa

O Lyon, que derrotou o clube holandês Go Ahead Eagles por 2 a 1 nesta quinta-feira (11), pela sexta rodada, consolidando sua primeira posição na Liga Europa e garantindo ao menos uma vaga nos playoffs. No Groupama Stadium, o time francês abriu o placar logo aos 4 minutos com um gol do português Afonso Moreira, após um passe do inglês Tyler Morton.

O Go Ahead empatou em seguida, num erro do Lyon. Corentin Tolisso dominou mal uma bola que veio com força do goleiro Rémy Descamps, e Milan Smit aproveitou a oportunidade para marcar (6'). Mas o Lyon rapidamente recuperou a vantagem com um gol do tcheco Pavel Sulc, que aproveitou uma rebatida do goleiro Jari de Busser após um chute de Ainsley Maitland-Niles (11'). A noite também foi positiva para os outros líderes, o dinamarquês Midtjylland e o inglês Aston Villa, que venceram o belga Genk (1 a 0) e o suíço Basel (2 a 1), respectivamente. Na Suíça, Evann Guessand marcou o primeiro gol para o Villa aos 12 minutos, mas os anfitriões empataram quando Flavius Daniliuc desviou de cabeça uma cobrança de falta de Xherdan Shaqiri, superando o goleiro Marco Bizot, que hesitou na jogada (34').

Youri Tielemans fez o gol da vitória com um chute de fora da área no início do segundo tempo, garantindo o quinto triunfo da equipe de Unai Emery em seis jogos desta fase de liga do torneio. Em grande fase, o time inglês venceu 14 dos últimos 16 jogos em todas as competições. Estou feliz e sabíamos antes da partida das dificuldades que enfrentaríamos hoje", disse Emery à TNT Sports.

"Depois dos últimos jogos, foram muitas batalhas. Batalhas brilhantes para nós, depois da nossa vitória contra o Arsenal, não é fácil se recuperar", disse o técnico do Aston Villa. O Lyon tem 15 pontos com dois jogos ainda a serem disputados e está à frente do Midtjylland e do Villa graças ao saldo de gols superior. Atrás desse trio de líderes, Betis (4º), Freiburg (5º), Ferencváros (6º), Braga (7º) e Porto (8º) também venceram suas partidas.

A Roma, que derrotou o Celtic por 3 a 0 fora de casa, subiu para a 10ª posição, um ponto atrás dos oito primeiros colocados, que se classificam diretamente para as oitavas de final. Na parte inferior da tabela, o Nice, que sofreu mais uma derrota e continua na última posição ainda sem pontuar, está matematicamente eliminado. --- Resultados da 6ª rodada da fase de liga da Liga Europa: