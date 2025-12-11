Líderes Lyon, Midtjylland e Aston Villa vencem na Liga Europa
O Lyon, que derrotou o clube holandês Go Ahead Eagles por 2 a 1 nesta quinta-feira (11), pela sexta rodada, consolidando sua primeira posição na Liga Europa e garantindo ao menos uma vaga nos playoffs.
No Groupama Stadium, o time francês abriu o placar logo aos 4 minutos com um gol do português Afonso Moreira, após um passe do inglês Tyler Morton.
O Go Ahead empatou em seguida, num erro do Lyon. Corentin Tolisso dominou mal uma bola que veio com força do goleiro Rémy Descamps, e Milan Smit aproveitou a oportunidade para marcar (6').
Mas o Lyon rapidamente recuperou a vantagem com um gol do tcheco Pavel Sulc, que aproveitou uma rebatida do goleiro Jari de Busser após um chute de Ainsley Maitland-Niles (11').
A noite também foi positiva para os outros líderes, o dinamarquês Midtjylland e o inglês Aston Villa, que venceram o belga Genk (1 a 0) e o suíço Basel (2 a 1), respectivamente.
Na Suíça, Evann Guessand marcou o primeiro gol para o Villa aos 12 minutos, mas os anfitriões empataram quando Flavius Daniliuc desviou de cabeça uma cobrança de falta de Xherdan Shaqiri, superando o goleiro Marco Bizot, que hesitou na jogada (34').
Youri Tielemans fez o gol da vitória com um chute de fora da área no início do segundo tempo, garantindo o quinto triunfo da equipe de Unai Emery em seis jogos desta fase de liga do torneio.
Em grande fase, o time inglês venceu 14 dos últimos 16 jogos em todas as competições.
Estou feliz e sabíamos antes da partida das dificuldades que enfrentaríamos hoje", disse Emery à TNT Sports.
"Depois dos últimos jogos, foram muitas batalhas. Batalhas brilhantes para nós, depois da nossa vitória contra o Arsenal, não é fácil se recuperar", disse o técnico do Aston Villa.
O Lyon tem 15 pontos com dois jogos ainda a serem disputados e está à frente do Midtjylland e do Villa graças ao saldo de gols superior.
Atrás desse trio de líderes, Betis (4º), Freiburg (5º), Ferencváros (6º), Braga (7º) e Porto (8º) também venceram suas partidas.
A Roma, que derrotou o Celtic por 3 a 0 fora de casa, subiu para a 10ª posição, um ponto atrás dos oito primeiros colocados, que se classificam diretamente para as oitavas de final.
Na parte inferior da tabela, o Nice, que sofreu mais uma derrota e continua na última posição ainda sem pontuar, está matematicamente eliminado.
--- Resultados da 6ª rodada da fase de liga da Liga Europa:
Quinta-feira, 11 de dezembro:
Panathinaïkos (GRE) - Viktoria Plzen (CZE) 0 - 0
FCSB (ROM) - Feyenoord (HOL) 4 - 3
Celta de Vigo (ESP) - Bologna (ITA) 1 - 2
Freiburg (ALE) - RB Salzburg (AUT) 1 - 0
Lyon (FRA) - Go Ahead Eagles (HOL) 2 - 1
Basel (SUI) - Aston Villa (ING) 1 - 2
Brann Bergen (NOR) - Fenerbahçe (TUR) 0 - 4
Porto (POR) - Malmö (SWE) 2 - 1
Celtic (SCO) - Roma (ITA) 0 - 3
Ludogorets (BUL) - Paok (GRE) 3 - 3
Stuttgart (ALE) - Maccabi Tel-Aviv (ISR) 4 - 1
Young Boys (SUI) - Lille (FRA) 1 - 0
Sturm Graz (AUT) - Estrela Vermelha (SRB) 0 - 1
Nice (FRA) - Sporting Braga (POR) 0 - 1
Dinamo Zagreb (CRO) - Betis (ESP) 1 - 3
Ferencváros (HUN) - Glasgow Rangers (SCO) 2 - 1
FC Utrecht (HOL) - Nottingham Forest (ING) 1 - 2
Midtjylland (DIN) - Genk (BEL) 1 - 0
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Lyon 15 6 5 0 1 13 3 10
2. Midtjylland 15 6 5 0 1 13 5 8
3. Aston Villa 15 6 5 0 1 10 4 6
4. Betis 14 6 4 2 0 11 4 7
5. Freiburg 14 6 4 2 0 9 3 6
6. Ferencváros 14 6 4 2 0 11 6 5
7. Sporting de Braga 13 6 4 1 1 10 5 5
8. Porto 13 6 4 1 1 9 5 4
9. Stuttgart 12 6 4 0 2 12 5 7
10. Roma 12 6 4 0 2 10 5 5
11. Nottingham 11 6 3 2 1 11 6 5
12. Fenerbahçe SK 11 6 3 2 1 9 5 4
13. Bologna 11 6 3 2 1 9 5 4
14. Viktoria Pílsen 10 6 2 4 0 6 2 4
15. Panathinaikos 10 6 3 1 2 9 7 2
16. Genk 10 6 3 1 2 7 6 1
17. Estrela Vermelha 10 6 3 1 2 5 5 0
18. PAOK 9 6 2 3 1 13 10 3
19. Celta Vigo 9 6 3 0 3 12 9 3
20. Lille 9 6 3 0 3 10 7 3
21. Young Boys 9 6 3 0 3 8 12 -4
22. Brann Bergen 8 6 2 2 2 6 7 -1
23. Ludogorets 7 6 2 1 3 11 14 -3
24. Celtic de Glasgow 7 6 2 1 3 7 11 -4
25. Dinamo Zagreb 7 6 2 1 3 8 13 -5
26. Basel 6 6 2 0 4 8 9 -1
27. FC Steaua 6 6 2 0 4 7 11 -4
28. Go Ahead Eagles 6 6 2 0 4 5 11 -6
29. Sturm Graz 4 6 1 1 4 4 8 -4
30. Feyenoord 3 6 1 0 5 7 13 -6
31. Salzburg 3 6 1 0 5 5 11 -6
32. FC Utrecht 1 6 0 1 5 3 9 -6
33. Glasgow Rangers 1 6 0 1 5 3 11 -8
34. Malmö FF 1 6 0 1 5 3 12 -9
35. Maccabi Tel Aviv 1 6 0 1 5 2 18 -16
36. Nice 0 6 0 0 6 4 13 -9
Obs: As oito melhores equipes se classificam para as oitavas de final. Os clubes classificados entre a 9ª e a 24ª posição disputarão os playoffs. Os clubes classificados entre a 25ª e a 36ª posição serão eliminados.
