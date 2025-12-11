Legisladores dos EUA instam Israel a investigar ataque contra jornalistas no Líbano

Vários legisladores democratas dos Estados Unidos pediram nesta quinta-feira (11) que os governos americano e israelense investiguem um ataque ocorrido em 2023, no qual um jornalista da Reuters morreu no Líbano e vários outros ficaram feridos, entre eles dois da AFP. Em 13 de outubro de 2023, um ataque matou Issam Abdallah, videógrafo da Reuters, e feriu outros seis jornalistas. Entre os feridos estavam dois repórteres da AFP, Dylan Collins e Christina Assi, que teve a perna direita amputada.

Uma investigação independente da AFP concluiu que dois projéteis de tanque israelenses de 120 milímetros foram disparados do norte de Israel, na fronteira com o sul do Líbano. "Esperamos que o governo israelense realize uma investigação que atenda aos padrões internacionais e responsabilize quem fez isso", disse o senador Peter Welch durante uma coletiva de imprensa em Washington, da qual também participou Collins. O senador por Vermont, estado natal de Collins, afirmou que pressiona há dois anos por respostas, primeiro no governo do democrata Joe Biden e agora na Casa Branca republicana de Donald Trump. "As Forças de Defesa de Israel (FDI) não fizeram nenhum esforço — nenhum — para investigar seriamente este incidente", declarou Welch, acrescentando que o Exército israelense informou ao seu gabinete que a investigação está encerrada.

Collins pediu que Washington reconheça publicamente o ataque. "Mas também gostaria que pressionassem seu maior aliado no Oriente Médio, o governo israelense, para que leve os responsáveis à Justiça", afirmou. Os legisladores classificaram o ataque como um "crime de guerra". A congressista democrata Becca Balint disse que o tema não será deixado de lado. "Continuaremos exigindo prestação de contas por este ato deliberado de violência contra uma imprensa livre", afirmou.