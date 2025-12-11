Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Grécia presidirá zona do euro 10 anos depois de quase ter sido expulsa

Autor AFP
Dez anos depois de seu país quase ter sido expulso da zona do euro, o ministro das Finanças da Grécia, Kyriakos Pierrakakis, foi eleito, nesta quinta-feira (11), presidente do Eurogrupo, a instituição que governa o bloco de 20 países que utilizam a moeda única europeia.

"É o reconhecimento mais brilhante da trajetória positiva da nossa pátria", comemorou o ministro, que nas votações superou o belga Vincent Van Peteghem.

"Há dez anos, o debate aqui em Bruxelas era saber se a Grécia ia sair ou não da zona do euro. No entanto, resistiu", disse o ministro à imprensa.

Pierrakakis, de 42 anos, é ministro das Finanças do governo conservador grego desde março. Antes, ele havia chefiado a transformação do governo do país desde 2019 como ministro da Governança Digital e depois da Educação.

Em sua candidatura, ele destacou "o poder da resiliência", que sua geração demonstrou após a tempestade dos anos 2010, quando a crise da dívida grega quase provocou a implosão da zona do euro.

O ministro grego substituirá o irlandês Paschal Donohoe, que surpreendeu ao renunciar há poucos meses, após ter sido reeleito para a presidência do Eurogrupo.

Esta instância, criada em 1997, coordena as políticas econômicas e orçamentárias dos 20 países da zona do euro, que serão 21 a partir de 1º de janeiro de 2026, com a inclusão da Bulgária.

