EUA e Venezuela: das sanções ao destacamento militar

Já se passaram quase 20 anos desde que os Estados Unidos impuseram suas primeiras sanções à Venezuela, em 2006, até os ataques recentes contra supostos narcotraficantes no Mar do Caribe. Duas décadas nas quais as tensões foram escalando, até chegarem ao ápice na quarta-feira com o anúncio dos Estados Unidos de que haviam apreendido um petroleiro em frente ao litoral da Venezuela.

- Primeiras sanções - As relações entre Washington e Caracas são péssimas desde a chegada de Hugo Chávez ao poder em 1999. Em 2006, os Estados Unidos, sob a presidência do republicano George W. Bush, proibiram a venda de armas e material militar de fabricação americana à Venezuela por sua falta de cooperação na luta contra o terrorismo. Quatro anos depois, em 2010, os dois governos retiraram seus embaixadores.

- Acusações de violação dos direitos humanos - Após a morte de Hugo Chávez em 2013 e as eleições presidenciais vencidas por seu herdeiro político Nicolás Maduro, a administração do democrata Barack Obama impôs, no fim de 2014 e início de 2015, sanções contra vários dirigentes de alto escalão venezuelanos, com congelamento de ativos nos Estados Unidos e proibição de vistos. Washington os acusava de violação dos direitos humanos por seu envolvimento na repressão violenta das manifestações contra a eleição de Maduro.

- A 'opção militar' mencionada por Trump em 2017 - A partir de 2017, durante o primeiro mandato do republicano Donald Trump, Washington impõe sanções financeiras a vários nomes do alto escalão, entre eles membros do Tribunal Supremo, por minarem a autoridade do Parlamento, que era controlado pela oposição desde o fim de 2015. Após as eleições nas quais se decidiu a composição de uma Assembleia Constituinte ordenada por Maduro, Washington aplica sanções financeiras contra ele.

Trump fala de uma "possível opção militar" na Venezuela, uma ameaça que usou durante o seu primeiro mandato. Washington proíbe depois a compra de títulos emitidos por Caracas e pela petrolífera estatal PDVSA. - Endurecimento das sanções -